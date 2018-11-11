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Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, araştırmacı yazar Kadir Mısıroğlu'na hasta ziyaretinde bulunmuştu. Azgın azınlığın ziyaretle ilgili çirkin saldırılarının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığından konuya dair açıklama geldi.

11 Kasım 2018 Pazar 16:13
Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu ziyaretine ilişkin açıklama geldi.

İnsani duygularla yapıldı

Erbaş'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:13
  1. ali erbaş
  2. Kadir Mısıroğlu
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı

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