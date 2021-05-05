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Eğitim Diyanet DHBT puanı ile alımlar ne zaman başlıyor?
Eğitim

Diyanet DHBT puanı ile alımlar ne zaman başlıyor?

DHBT puanıyla alım ne zaman yapılır? KPSS DHBT 11 Nisan 2021'de yapıldı. Merakla beklenen sonuçlar ise açıklandı. DHBT sonuçlarının açıklanmasından sonra diyanet bünyesinde görev almak isteyen adaylar 2021 Diyanet DHBT puanı ile atamaların ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, DHBT puanıyla alımlar başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:58:00 -
Diyanet DHBT puanı ile alımlar ne zaman başlıyor?

KPSS DHBT sınavı 11 Nisan 2021’de yapıldı. Merakla beklenen sınav sonuçları ise açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçlarının ÖSYM’nin sonuç sayfasından öğrenebiliyor. Sınava giren ve Diyanet bünyesinde çalışmak isteyenler alımlarla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, DHBT puanıyla alımlar başladı mı?

Diyanet DHBT puanı ile alımlar ne zaman başlıyor?

Diyanet’in DHBT puanıyla ne zaman alım yapacağı şimdilik netlik kazanmadı.

DBT mülakata çağrılma taban puanları

DHBT atama taban puanı: 4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37

DHBT atama taban puanı: İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32

DHBT atama taban puanı: İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49

DHBT atama taban puanı: 4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77

DHBT atama taban puanı: İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

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