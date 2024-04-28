Diyanet cevapladı: Estetik yaptırmak caiz mi?

Dr. Hasan Çınar, "Botoks, yüze dolgu yaptırma (çene, dudak vs.), yanak içi yağ dokusu aldırma (bişektomi), elmacık kemiği belirginleştirme gibi estetik amaçlı yapılan işlemler caiz midir?" sorusuna verdiği cevabında, estetiğin ancak sağlık açısından bir risk durumunda caiz olabileceğini söyledi.

'Yapan da yaptıran da tövbe etmelidir"

Yaratılışı değiştirmek (güzelleşeme..) maksadıyla yapılan estetiğin ise "haram" olduğunu ifade eden Dr. Çınar, şunları söyledi:

Allah (cc) yarattığı insana bir şekil vermiştir. Bu bizim yaratılıştan gelen özelliğimizdir. Yani fıtratımızdır. Allah, yaratmış olduğu fıtratımıza/bedenimize değişik şekiller vermeyi ve müdahalede bulunmayı yasaklamıştır. Bunun için soruda geçen işlemleri keyfi olarak yapmak ve yaptırmak caiz değildir. Günahtır. Yapan da yaptıran da tövbe etmelidir.

Ama sorudaki konular ve bedenin herhangi bir yerinde sağlık sorunu haline gelen ve şahsı gerçekten ruhen/psikolojik veya fiziksel olarak rahatsız eden bir durum varsa o zaman tabi ki cerrahi müdahale ve tedavi caizdir. Allah, ölüm hariç her hastalığın ilacını yaratmıştır.Ruh ve bedenimiz bize emanettir. Sahibi Allah’tır.