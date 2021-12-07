Diyanet başvaiz, uzman vaiz sözlü sınav giriş belgesi! 2021 kariyer basamaklarında yükselme sınav yerleri!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2021 kariyer basamaklarında yükselme (başvaiz, uzman vaiz) sözlü sınavına katılacak adaylar Diyanet başvaiz, uzman uzman vaiz sözlü sınav giriş belgesinin açıklaıp açıklanmadığını sorguluyordu. Diyanet son dakika yaptığı açıklamada 2021 diyanet başvaiz, uzman uzman vaiz sözlü sınav giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu. İşte diyanet 2021 kariyer basamaklarında yükselme sınav giriş yeri sorgulama ekranı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca "2021 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Başvaiz-Uzman Vaiz)" yer ve tarih duyurusu yayınlandı. Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 2021 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başvaiz, Uzman Vaiz) Sınavı'na (Sözlü) katılmaya hak kazanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi"ni, kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.
Diyanet yükselme sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Diyanet 2021 kariyer basamaklarında yükselme sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ve sınav giriş belgesi ile birlikte saat 09.00'da sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Diyanet yükselme sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın