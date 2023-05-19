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Siyaset Diyanet Başkanı yetmez, “Ayasofya’ya imamımız Bekri Mustafa” deyin!
Siyaset

Diyanet Başkanı yetmez, “Ayasofya’ya imamımız Bekri Mustafa” deyin!

Yeniakit Publisher
2023-05-19 10:51:00 -
Diyanet Başkanı yetmez, "Ayasofya’ya imamımız Bekri Mustafa" deyin!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Diyanet Başkanı yetmez, “Ayasofya’ya imamımız Bekri Mustafa” deyin!" başlıklı yazısı...

Diyanet İşleri Başkanlığı'na saldırdıkça saldıran CHP'nin, seçim sürecinde mütedeyyin kesime oynamak için yaptığı dönekliği eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

6+1 birbirine benzemez, “ne oldu da biz kazanamadık” sorusuna cevap arıyorlar..

Cevap basit..

Yediniz de birbirine benzemiyor. En uçtaki PKK yandaşı HDP de içinizde.. Kürt vatandaşlarımızı toptancı bir bakış açısı ile terörist gibi gören ve faili meçhuller döneminde aktif rol oynayanların yoğunlaştığı İyi Parti de içinizde.. Telekom’un Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu olarak gören Kemal Kılıçdaroğlu da içinizde. Yolsuzluk olarak gösterilen Telekom’un özelleştirilmesini, ‘Cumhuriyet tarihinin en akıllı işi’ olarak gösteren Ali Babacan da içinizde..
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Suriye’de, 2010’da Esed’in gitmesi için kavgaya dahil olunmasını organize eden Ahmet Davutoğlu da içinizde.. Esed milyonlarca vatandaşını katlettiği gerçeğine rağmen, bugün dahi o zalimin iktidarda kalması gerektiğini savunan CHP de içinizde..

6+1 masası için “kumar masası” diyen de içinizde.. O masayı oturdukları yerden milletvekilliği kazanım alanı olarak görenler de içinizde..

Somut zıtlıkları bir kenara bırakıp.

Bir üyelerini toplantıya dahi almadan/alamadan; 6+1 masasının yaptıkları değerlendirme görüşmesinden dışarıya sızanları yorumlayalım..

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