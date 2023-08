Diyanet bahane kinleri İslâm'a

Seçim dönemlerinde dine saygılıymış gibi davranarak mütedeyyin seçmene şirinlik yapan muhalefet, ufukta sandık görünmeyince yeniden aslına dönüyor. Milletin mukaddesatına yönelik her türlü ahlaksızlığı görmezden gelen düşman kardeşler, sıra Allah’ın hükümlerini hatırlatan âlimlere gelince her türlü itibar suikastına imza atıyor.

Ahlaksızlığa hassaslar

Son dönemde ayet ve hadislerden örnekler vererek faiz, zina, eşcinsel sapkınlık gibi fıkhi konularda uyarılarda bulunan din adamları zillet paydaşlarının ve azgın azınlığın lincine maruz kalırken, Müslümanların mukaddesatına saldıran edep ve ahlak fukaraları ise görmezden geliniyor. Kur’an’ın hükümlerini hatırlattığı için Ali Erbaş, Halil Konakçı, İhsan Şenocak, Mehmet Boynukalın, Mustafa Demirkan Hoca gibi âlimlere itibar suikasti düzenleyerek içlerindeki nefreti kusan malum güruh, sıra camilerimizde uygunsuz pozlar verecek kadar ileri giden Marisa Papen, Eda Taşpınar ve Leyla Alaton gibi isimlere gelince resmen başını kuma geliyor. Son olarak Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı’nın “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır” sözlerinden rahatsız olan İyi Parti’nin Sözcüsü Kürşad Zorlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüştüklerini ve Meral Akşener’in hassasiyetini açıkça ilettiklerini söylerken, İP liderinin ve ortaklarının Ankara Kocatepe Camii’nde soyunan Ezgi Cebeci adlı ahlak yoksunu modele “gık”ını çıkarmaması dikkatlerden kaçmıyor.

Âlime düşman ahlaksıza körler

Allah’ın emirlerini hatırlattığı için İslam âlimlerini ve hocaları linç eden zilletin görmezden geldiği kutsallarımıza yönelik ahlaksız saldırılardan bazıları şöyle:

Cuma namazında okuduğu hutbede İslam’ın LGBTİ sapkınlığına müsaade etmediğini deklare ettiği için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı linç eden zillet tayfası, Ayasofya’da çırılçıplak soyunan, Kapadokya’da ise Türk bayrağını çiğneyen Belçikalı ahlaksız manken Marisa Papen için kılını kıpırdatmadı.

Pendik Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı’nın bir vaazındaki, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada” sözlerinin çarpıtan Zafer Parisi lideri Ümit Özdağ, Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunurken, ittifak ortakları Ankara Kocatepe Camii’nde çıplak halde moda çekimi yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci hakkında tek laf etmedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştirilen hafızlık icazet töreninde, Bakara Suresi’nin 114’üncü ayetinin mealini okuduğu gerekçesiyle Mustafa Demirkan Hoca’yı hedef tahtasına oturtan laikçi yobazlar, Hilal’in Haç’a karşı üstünlüğünün sembolü olan Ayasofya’da dans eden Musevi asıllı Leyla Alaton karşında dut yemiş bülbüle döndü.

Faizin tamamen ortadan kaldırılmasının İslam’ın bir emri olduğunu ayetlerle destekleyen Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ı itibar suikastine maruz bırakan şer ittifakı, Tarihi Sultanahmet Cezaevi’nin avlusunda kalan Cezaevi Mescidinde uygunsuz poz veren Eda Taşpınar adlı ahlak yoksunu tasarımcı müsveddesini görmezden geldi.

Seçimden sonra aslına döndü

Azgın azınlığın paydaşlarının aymaz tavrını Akit’e değerlendiren Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, şunları dile getirdi: “Son dönemlerde din hizmetlerinin gözle görülür şekilde yaygınlaşması ve ön plana çıkmasından rahatsız olan muhalefet gereğini getiriyor. Yaşadığımız bu coğrafyadaki milletin manevi dokusu ve inanç değerlerine karşı saygısızlıkları her gün biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Seçim yanaşınca takiye yapıp seçimden sonra aslına dönüyorlar. Sıra dini hassasiyetlerimize, maneviyatımıza, Kur’an’a yönelik saldırılara ve manevi alanlarımız olan camilerimizde yapılan rezaletlere karşı sessiz kalıyorlar. Bunların kimliği bu. Siyasi rant ve çıkar noktasında her şeyi yapıyorlar. Çünkü emri nereden aldıkları belli. Halkımız bunu biliyor.Diyanet İşleri Başkanlığımızı, bütün inanç değerlerimizle bütünleşmiş kadromuzu ve Allah’ın hükmünü her noktada haykıran ve dile getiren bütün alimleri koruma noktasında halkımızı birlik, beraberliğe davet ediyoruz. Bu süreçte de maneviye dokumuza, dini hassasiyetlerimize karşı saygısızlıklarını kınıyoruz.”