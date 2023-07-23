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İSLAM Diyanet Ayasofya için saat verdi
İSLAM

Diyanet Ayasofya için saat verdi

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:03:00 -
Diyanet Ayasofya için saat verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü etkinliği için saat vererek duyu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz’da sabah namazında Ayasofya’da olacaklarını duyurdu.

"Ayasofya artık önüne geçilmez bir sel"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya şiirinden “Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır.” dizelerine yer verdi.

"Sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz’da yarın sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz.”

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