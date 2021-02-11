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Diyanet atamaları | Diyanet atama kararları Resmi Gazete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 08:35:00 -
Diyanet atamaları | Diyanet atama kararları Resmi Gazete

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine yeni üyeler atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen'i atadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.

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