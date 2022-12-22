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Ekonomi Diyanet Akademisi’ne aday din görevlisi alınacak
Ekonomi

Diyanet Akademisi’ne aday din görevlisi alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonlara Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine 6200 aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım) alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 14:32:00 -
Diyanet Akademisi’ne aday din görevlisi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.12.2022-06.01.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.

ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTAÖĞRENİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 26.12.2022- 06.01.2023 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 26.12.2022-06.01.2023 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il/ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.

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