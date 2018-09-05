Diyanet 9500 imam müezzin Kur'an öğretmeni alım başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar 9 bin 500 personel alımının yapılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dakika olarak açıkladığı diyanet 2018 personel alım kadrosu için ne kadar Kur'an kursu öğretmeni, imam ve müezzin alımı yapılacak? Diyanet 9 bin 500 imam müezzin Kur'an öğretmeni alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, diyanet bünyesinde 9500 personel alımının yapılacağının müjdesini verdi. Ali Erbaş diyanet alımlarının yıl sonuna kadar yapılacağını açıkladı. Erbaş Diyanet alım kadro dağılımına ilişkin, 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni 500'ü de müezzin alımının yapılacağını söyledi.

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi. Ali Erbaş, diyanet personel alımlarına ilişkin açıklamasında: "Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız. 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni 500'ü de müezzin. Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.