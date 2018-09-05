0553 313 94 23

Diyanet 9500 imam müezzin Kur'an öğretmeni alım başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar 9 bin 500 personel alımının yapılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dakika olarak açıkladığı diyanet 2018 personel alım kadrosu için ne kadar Kur'an kursu öğretmeni, imam ve müezzin alımı yapılacak? Diyanet 9 bin 500 imam müezzin Kur'an öğretmeni alım başvuruları ne zaman yapılacak?

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:08
Diyanet 9500 imam müezzin Kur'an öğretmeni alım başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar 9 bin 500 personel alımının yapılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dakika olarak açıkladığı diyanet 2018 personel alım kadrosu için ne kadar Kur'an kursu öğretmeni, imam ve müezzin alımı yapılacak? Diyanet 9 bin 500 imam müezzin Kur'an öğretmeni alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, diyanet bünyesinde 9500 personel alımının yapılacağının müjdesini verdi. Ali Erbaş diyanet alımlarının yıl sonuna kadar yapılacağını açıkladı. Erbaş Diyanet alım kadro dağılımına ilişkin, 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni 500'ü de müezzin alımının yapılacağını söyledi.

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi.  Ali Erbaş, diyanet personel alımlarına ilişkin açıklamasında: "Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız. 6 bini imam, 3 bini Kur'an kursu öğretmeni 500'ü de müezzin. Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:08
  1. sözleşmeli imam alımı 2018
  2. diyanet imam alımı 2018
  3. diyanet imam hatip alımı 2018
  4. diyanet yeni imam alımı son dakika
  5. diyanet kuran kursu öğreticisi alımı 2018
  6. diyanet personel alımı 2018
  7. kuran kursu öğreticisi alımı 2018 2019
  8. diyanet personel alımı 2018 başvuru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    2. İdliblilerden çağrı! "Bölge..
    3. Elif Şafak’a sert sözler: CIA köpeği..
    4. Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu mu?
    5. ODA TV'den Elif Şafak'ı koruma hamlesi!
    6. Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi!..
    7. Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı
    8. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    9. Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis..
    10. Akhisarspor'a UEFA Avrupa Ligi müjdesi
    11. İstila ettiler! Bartın'da köylüler 2..
    12. İhracat rakamlarında bir iyi bir de..
    13. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması!..
    14. Türk çeliğine Avrupa'dan yoğun ilgi
    15. PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin..
    16. Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre..
    17. Kelebekler köyü istila etti! Köylüler..
    18. Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu!..
    19. Sarıgül safını seçti!
    20. CHP'den Binali Yıldırım'a 'dinleme'..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı