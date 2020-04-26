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Oruç

Diyalize giren oruç tutabilir mi? | Diyaliz orucu bozar mı?

Böbrek hastası oruç tutabilir mi? Böbrek yetmezliği sorunu yaşayan kişiler diyalize giriyor. Pek çok kişi “Böbrek hastaları oruç tutabilir mi?” , “Diyalize giren oruç tutabilir mi?” , “Diyalize girenin orucu bozulur mu?” , “"Diyaliz hastaları oruç tutabilir mi?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Diyaliz orucu bozar mı?” sorusunun cevabı.

2020-04-26 14:29:00 -
Diyalize giren oruç tutabilir mi? | Diyaliz orucu bozar mı?

Böbrek yetmezliği sorunu olan vatandaşlar diyalize girmek durumundadır. Diyalize girenler oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. İşte, detaylar.

Diyaliz nedir?

Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz, periton diyalizi, hemodiyaliz olmak üzere iki çeşittir.

Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin sağlanması işlemidir. Hemodiyaliz ise, kanın vücut dışında bir makine yardımı ile temizlenip vücuda geri verilmesi işlemidir. Kan bir iğne aracılığı ile hastanın kolundan alınır. Hemodiyaliz makinası, diyalizör denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek zararlı maddeleri ve fazla suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğne ile hastanın damarına geri verilir. Bu işlem yapılırken bazen, gıda içerikli sıvı verilmesi gerekmektedir.

Diyalize giren oruç tutabilir mi? | Diyaliz orucu bozar mı?

Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise, vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

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