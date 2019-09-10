Sağlıklı nefes almak için en doğru yolun diyafram nefes olduğu söylenir. Peki, diyafram nefesi nasıl alınır?

Diyafram nedir?

Diyafram: Karın boşluğu ile göğüs boşluğunun arasında yer almakta olan ve bu iki boşluğu birbirinden ayıran ince fakat geniş bir kastır.

Diyafram nefesi nedir?

Diyafram nefesi, biz henüz çocukken farkında olmadan aldığımız ve aslında alınması gereken en doğru nefes alma yoludur.

Diyafram nefesinin faydaları nelerdir?

Panik ve stresten arındırır.

Diyafram nefesi odaklanmayı ve konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

İyi nefes almak cilt sağlığı için de son derece faydalıdır.

Uyumadan önce yapacağınız diyafram egzersizi mışıl mışıl uyumanıza yardımcı olur.

Diyafram nefesi kilo vermeyi hızlandırır.

Kalp hastalığı riskini düşük kan basıncı oluşturması ile azaltır.

Düşük kan şekerine yardımcı olur ve dolayısıyla diyabet riskini azaltır.

Sadece iyi hissetmeniz için işlenmiş karbonhidrat ve diğer abur cuburlara olan isteğinizi serotonin sayesinde azaltır.

Hücresel fonksiyonların ömrünü artırır.

Vücuttaki serbest radikalleri ortadan kaldırır.

Büyüme hormonunun salgılanmasını artırırken yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Beynin ön frontal korteks kan akışını artırarak, zihinsel odaklanma ve berraklığını iyileştirir.

Diyafram nefes nasıl alınır?