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Divan Otelleri'ne "Yeşillenen Oteller" sertifikası

Divan Ankara, Divan Bursa, Divan Gaziantep, Divan Bodrum, Divan Express Eskişehir, Divan İstanbul Asia ve Divan Suites İstanbul G-Plus bu kriterleri yerine getirerek Yeşillenen Oteller arasına girdi

19 Temmuz 2019 Cuma 15:31
Divan Otelleri'ne "Yeşillenen Oteller" sertifikası

İSTANBUL (AA) - Divan Grubu otelleri, turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyarlı olma motivasyonlarını artırma amacıyla TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle verilen Yeşillenen Oteller sertifikasına layık görüldü.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Grubu otelleri, enerji yönetimi, su yönetimi, iç hava kalitesinin arttırılması, atık azaltımı ve geri dönüşüm alanlarının değerlendirildiği Yeşillenen Oteller sertifikası kriterlerine uyum bakımından geçer not aldı.

Grup bünyesinde hizmet veren Divan Ankara, Divan Bursa, Divan Gaziantep, Divan Bodrum, Divan Express Eskişehir, Divan İstanbul Asia ve Divan Suites İstanbul G-Plus bu kriterleri yerine getirerek Yeşillenen Oteller arasına girdi.

Otellerin, lobi ve açık alanlarının, odalarının, yemekhane ve çamaşırhanelerinin, ofis alanlarının ve ofis operasyonlarının birbirinden farklı onlarca kriter üzerinden değerlendirildiği Yeşillenen Oteller sertifikası, sürdürülebilir turizmin devamlılığında önemli bir role sahip bulunuyor.

TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle verilen Yeşillenen Oteller sertifikası, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:31
  1. Divan Otelleri
  2. Yeşillenen Oteller

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