Disney Plus Türkiye abonelik ücretleri ne kadar?

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus Türkiye’de yayın hayatına başladı. Disney Plus Türkiye dün itibariyle açıldı. Disney Plus Türkiye kanalının açılmasıyla birlikte Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar 2022? Disney Plus Türkiye üyelik nasıl yapılıyor? soruları da merak edilir oldu.