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Medya Disney Plus Türkiye abonelik ücretleri ne kadar?
Medya

Disney Plus Türkiye abonelik ücretleri ne kadar?

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus Türkiye’de yayın hayatına başladı. Disney Plus Türkiye dün itibariyle açıldı. Disney Plus Türkiye kanalının açılmasıyla birlikte Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar 2022? Disney Plus Türkiye üyelik nasıl yapılıyor? soruları da merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:27:00 - 2022-06-14 13:29:15
Disney Plus Türkiye abonelik ücretleri ne kadar?

Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başladı. Ayrıca Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olduğunu duyurdu.

Disney Plus Türkiye üyelik nasıl olunur?

Disney +’a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor. 

Disney Plus kaç kişilik? Aynı anda kaç kişi kullanabilir?

Disney+ üyeliği ile en fazla 7 profil oluşturabiliyor. Ancak aynı anda en fazla 4 kişi Disney Plus kullanabiliyor.

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