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Dişlerini yaptırmak için biriktirdiği parayla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:04:39 -
Dişlerini yaptırmak için biriktirdiği parayla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

AĞRI (AA) - Ağrı'da yaşayan Kardelen Tulumtaş, dişlerini yaptırmak için kumbarasında biriktirdiği 376 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kardelen Tulumtaş, söz konusu kampanyaya destek olabilmek için video klip çekip AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın'a göndererek yardım istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunan Tulumtaş, ailesiyle birlikte özel izin alıp AK Parti Ağrı İl Başkanlığına gelerek Aydın'ı ziyaret etti.

Aydın ile görüşen Tulumtaş, dişlerini yaptırmak için kumbarasında biriktirdiği 376 liranın Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanmasını istedi.

Aydın, Tulumtaş'tan aldığı parayı bankaya göndererek kampanyaya bağışladı.

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