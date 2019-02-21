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Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

Diş Hekimi Ayten Can dişlerde oluşan sararmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:13
Dişlerde oluşan sararmalara dikkat

Diş Hekimi Ayten Can dişlerde oluşan sararmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Diş Hekimi Ayten Can, “Beyaz dişler sağlıklı, temiz ve bakımlı kişiliğin simgesidir. Zaman geçtikçe dişleriniz belli derecelerde sararmaya başlar. Tabi ki içtiğiniz çay, kahve, sigara, kırmızı şarap renk değişimini hızlandırır.Diş beyazlatma için çok değişik ürünler mevcuttur. Bizim önerimiz doktor kontrolünde beyazlatma işlemini yaptırmanızdır. Günümüzde beyaz dişlere kavuşmak muayene ortamında 1 saat içinde mümkün olmaktadır. Öncelikle diş taşı temizliği yapılır. Block out yöntemiyle ışıkla sertleşen dişeti bariyeriyle bütün diş etleri izole edilir. Dudaklar ekarte edilir. Daha sonra dişlere farklı oranda hidrojen peroksit içeren beyazlatma jelinden en uygunu seçilir ve uygulama yapılır. Uygulama bitince dişler yıkanır. Elde edilen netice değerlendirilerek bu işlem 2 veya 3 seans tekrarlanıp istenilen beyazlığa ulaşılır” dedi.


Home Bleaching Sisteminde beyazlatmanın başarılı olabilmesi için öncelikle hekim tarafından diş taşı temizliği yapılması gerektiğini ifade eden Dt. Can, “Dişlerin tüm yüzeylerinin temizliğinden sonra, ağızdan alınan ölçülere göre ( kişiye özel olarak ) laboratuvarda saydam plastik bir taşıyıcı kalıp ( plak ) hazırlanır. İyi üretilmiş bir plakta diş beyazlatma jeli için özel yerler ayrılmıştır. Beyazlatmada kullanılan "Carbamide perokside ’’ içeren özel ilaçlardır. Set halinde şırıngalarda sunulur ve taşıyıcı kalıpta hazırlanmış olan bu özel yerlere sıkılarak ağıza uygulanır. Günde ortalama 6-8 saat ( tercihen uykuda ) takılır. Dişlerinizde daha önce yapılmış olan dolgular ve kaplamalar bu sekilde beyazlatılamazlar, renkleri aynı kalır.Hemen herkese beyazlatma tedavisi uygulanabilir. Ancak hamile ya da emziren anneler ile çocuklarda yeterli araştırmalar olmadığından kliniğimizde bu hastalara beyazlatma tedavisi uygulanmamaktadır” diye konuştu.


Diş renginin aynı göz ya da ten rengi gibi kişiden kişiye farklılık gösterdiğini kaydeden Dt. Can, “Diş rengini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar: Kalıtımsal etkenler, dış etkenlerin ( çay, kahve, sigara gibi ) boyaması, Gelişim çağında alınan antibiyotik ya da florür nedeni ile Yaşlılıkla, Beslenme tarzı ile, Dişe gelen bir darbe nedeni ile olabilir. Beyazlatma tedavisi uygulanan hastaların yüzde 75’inde geri dönüş görülmemektedir. Ancak değişim olduğunu söyleyen yüzde 25’lik grupta 6 ayda bir yalnızca bir gece uygulama yaparak, ilk uygulama sonrası ortaya çıkan beyazlık tekrar elde edilmektedir. Beyazlatma işlemi süresince, eğer sigara içiyorsanız taşıyıcı kap-kalıp ağzınızda iken sigara içmemeniz gerekir. Ayrıca dişlerde renkleşmelere yol açabilen gıdalar ( çay-kahve gibi ) alınmamalıdır. Tedavi sırasında en sık görülebilen problem olan hassasiyet gelişen ilaçlar sayesinde oldukça azalmıştır. Hastaların yüzde 5 - 15’inde görülebilen hassasiyet en çok soğukta kamaşmalar olarak tarif edilmektedir, ayrıca dil ve dudakta kabarmalar görülebilir. Ancak, bir kaç gün içinde ortadan kalkar” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:13
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