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Dişlerde oluşan eksiklikler kaderiniz olmasın

Uzm.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:52
Dişlerde oluşan eksiklikler kaderiniz olmasın

Uzm.Dt. Burak Kapılı, implant tedavisi hakkında bilgiler verdi.


Uzm.Dt. Burak Kapılı, “İmplant, eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Tek diş eksikliğinde yandaki sağlam dişlere dokunulmak istenmediğinde tek implant, birden fazla diş eksikliğinde iki veya daha fazla implant yerleştirilerek sabit köprüler şeklinde ,tamamen dişsiz bir ağızda protez tutuculuğunu sağlamak için uygulanır. İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir” dedi.


İmplantın her yaşta uygulanabileceğini ifade eden Dt. Kapılı, “Sadece, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:52
  1. doğa

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