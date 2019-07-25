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Dışişleri'nden Tunus Cumhurbaşkanı için taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
Dışişleri'nden Tunus Cumhurbaşkanı için taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi'nin vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi’nin vefatından derin üzüntü duyuyor, merhuma Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz. Sayın Essebsi Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'un siyasi geçiş sürecini hoşgörü ve uzlaşı temelinde başarıyla tamamlamasında önemli roller üstlenmiş, Tunus'un demokratikleşmesine ve istikrara kavuşturulmasına değerli katkılar sağlamıştır. 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet nişanı tevcih edilen Sayın Essebsi, Türkiye ile Tunus arasındaki dostluk ve işbirliğinin her alanda güçlenmesine de önemli katkıda bulunmuş olup, her zaman Türkiye'nin değerli bir dostu olarak sevgi ve saygıyla hatırlanacaktır" denildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Tunus Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi
  3. Tunus

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