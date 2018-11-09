Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri, Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısının şiddetle kınandığını bildirdi.09 Kasım 2018 Cuma 21:30
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemine ilişkin yapılan açıklamada, “Bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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