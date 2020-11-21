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Gündem Dışişleri'nden açıklama! Türkiye'den Doğu Akdeniz kararlılığı
Gündem

Dışişleri'nden açıklama! Türkiye'den Doğu Akdeniz kararlılığı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex'lere itiraz etmesiyle ilgili, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:47:00 - 2020-11-21 22:55:36
Dışişleri'nden açıklama! Türkiye'den Doğu Akdeniz kararlılığı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir” dedi.

Yunanistan'ın Navtex itirazlarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında soruya cevap verdi.

Sözcü, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama daha yayınlayarak, Oruç Reis’in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine dair bilinen iddia ve itirazlarını yinelemiştir. Bu iddia ve itirazlar, Bakanlığımızın geçen Temmuz ayından bu yana yaptığı altı açıklamayla yanıtlanmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir” dedi.

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