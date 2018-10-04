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Dışişlerinden açıklama! Ankara’da 3’lü zirve

Bugün Ankara’da, Dışişleri Bakanlığı'nın Katar ve Danimarka Dışişleri Bakanlıkları ile siyasi istişare toplantıları yapılacak.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:34
Dışişlerinden açıklama! Ankara’da 3’lü zirve

Dışişleri Bakanlığı'nın Katar ve Danimarka Dışişleri Bakanlıkları ile siyasi istişare toplantıları bugün Ankara'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Katar Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin birinci turu ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 4. Toplantısı bağlamında Kıdemli Memurlar Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Ahmed bin Hassan El Hammadi'nin eş başkanlığında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 

Söz konusu toplantılar vesilesiyle Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, gündemdeki bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin eş başkanlığında Türkiye'de gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 4. Toplantısının hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.

"Danimarka ile ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak"

Türkiye ve Danimarka Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler de Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Jesper Moller Sorensen eş başkanlığında bugün Ankara'da düzenlenecek. 

İstişarelerde, Türkiye-Danimarka ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; ayrıca Türkiye-AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:34
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Katar
  4. Danimarka
  5. Türkiye
  6. üçlü zirve

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