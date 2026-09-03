Türkiye'nin ünlü takımında büyük şok: Beşiktaş'a kapısını kapattı
Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber tez ulaştı.
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Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber tez ulaştı.
Yaz transfer sezonu kapanıyor...Beşiktaş son dakika hamlelerine devam ederken Maxence Caqueret cephesinden olumsuz haber geldi.
L'Equipe'de yer alan habere göre, Maxence Caqueret, sözleşme şartlarında ortak noktada buluşulamaması nedeniyle Beşiktaş'ın transfer teklifini reddetti. Oyuncu kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı.
2029 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Caqueret, bu aşamada Türkiye'ye gelmek yerine İtalyan ekibinde kalarak forma rekabetine girmeyi seçti.
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