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Türkiye'nin ünlü takımında büyük şok: Beşiktaş'a kapısını kapattı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü takımında büyük şok: Beşiktaş'a kapısını kapattı

Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber tez ulaştı.

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Foto - Türkiye'nin ünlü takımında büyük şok: Beşiktaş'a kapısını kapattı

Yaz transfer sezonu kapanıyor...Beşiktaş son dakika hamlelerine devam ederken Maxence Caqueret cephesinden olumsuz haber geldi.

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Foto - Türkiye'nin ünlü takımında büyük şok: Beşiktaş'a kapısını kapattı

L'Equipe'de yer alan habere göre, Maxence Caqueret, sözleşme şartlarında ortak noktada buluşulamaması nedeniyle Beşiktaş'ın transfer teklifini reddetti. Oyuncu kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı.

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Foto - Türkiye'nin ünlü takımında büyük şok: Beşiktaş'a kapısını kapattı

2029 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Caqueret, bu aşamada Türkiye'ye gelmek yerine İtalyan ekibinde kalarak forma rekabetine girmeyi seçti.

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