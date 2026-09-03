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Gündem Arif Ahmet Denizolgun dosyasında sıcak gelişme: Örnekler alındı sıra raporda
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Arif Ahmet Denizolgun dosyasında sıcak gelişme: Örnekler alındı sıra raporda

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Arif Ahmet Denizolgun dosyasında sıcak gelişme: Örnekler alındı sıra raporda

10 yıl önce Beykoz’da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun hakkındaki fethi kabir kararı sonrası mezarı açıldı. İnceleme sonucu elde edilen veriler, raporlaştırılması için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna yolandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Denizolgun'un fethi kabir işlemi sonrasında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan ön inceleme neticesi, ilgili bilgi ve belgeler üzerinden raporlama yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedilmişti.

Karar doğrultusunda 19 Ağustos'ta Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmiş, görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından 20 Ağustos'ta yeniden kabre konulmuştu.

Başsavcılıktan 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Denizolgun'un otopsisinde "şüpheli ölüm" tespiti yapıldığı ve Alihan Kuriş'in de arasında olduğu şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirilmişti.

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