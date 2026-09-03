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Sakatlık var ama: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Yol haritası çizildi

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Sakatlık var ama: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Yol haritası çizildi

Fenerbahçe'de Talisca sonrası gözler artık Asensio'da...

#1
Foto - Sakatlık var ama: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Yol haritası çizildi

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığında son durum belli oldu. İspanyol yıldızın ameliyat olup olmayacağı netleşti. İşte detaylar...

#2
Foto - Sakatlık var ama: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Yol haritası çizildi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde derbinin hazırlıkları sürerken sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Sakatlık var ama: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Yol haritası çizildi

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun ameliyat olmasıyla ilgili herhangi bir planlama yapılmadı. Tedavisi sağlık heyetinin kontrolünde ilerleyen Asensio, ameliyat olmayacak. Bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

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