Sakatlık var ama: Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi! Yol haritası çizildi
Fenerbahçe'de Talisca sonrası gözler artık Asensio'da...
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Fenerbahçe'de Talisca sonrası gözler artık Asensio'da...
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığında son durum belli oldu. İspanyol yıldızın ameliyat olup olmayacağı netleşti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde derbinin hazırlıkları sürerken sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun ameliyat olmasıyla ilgili herhangi bir planlama yapılmadı. Tedavisi sağlık heyetinin kontrolünde ilerleyen Asensio, ameliyat olmayacak. Bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
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