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Dünya Dışişlerinde skandal talimat! ABD i..neliğe gübre attı
Dünya

Dışişlerinde skandal talimat! ABD i..neliğe gübre attı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 14:03:00 -

Küresel haydut ABD, 'i...neliğin' kitabını yazmaya devam ediyor. Son olarak katil İsrail'in Filistin'deki katliamlarına destek veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlık personeline sözde 'cinsiyetçi' dil kullanmayı yasakladı.

'İ...neliğin' kitabını yazmayı sürdüren ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlık personeline sözde 'cinsiyetçi' dil kullanmayı yasakladı.

Blinken'ın yasakladığı ifadeler arasında 'anne ve baba' bile bulunuyor.

Bakan Blinken'ın, LGBT dayatmasıyla personeline yasakladığı kelimeler; "Erkek iş gücü, siz adamlar, bayanlar ve baylar, anne/baba, oğul/kız, koca/eş."

'İ...ne' sevici Blinken 'Yahudiyim' demişti

Filistin'de çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan katleden terörist İsrail'in en büyük destekçilerinden 'i...ne' sevici Blinken, Tel Aviv'e yaptığı ziyarette "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak katliamlara sahip çıkmıştı.

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