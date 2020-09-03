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Aktüel Dışişleri: "(Türkiye-Yunanistan arasındaki çatışmayı önleme mekanizması) Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine desteğini bekliyoruz"
Aktüel

Dışişleri: "(Türkiye-Yunanistan arasındaki çatışmayı önleme mekanizması) Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine desteğini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:53:14 -
Dışişleri: "(Türkiye-Yunanistan arasındaki çatışmayı önleme mekanizması) Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine desteğini bekliyoruz"
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