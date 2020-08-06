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Siyaset

Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Marib bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına sebep olan sel felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:17:00 -
Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlık mesajında, "Halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen’de Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi. 

Mesajda, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

 

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