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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması: Üzüntü duyuyoruz
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığınca Yemen'de 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmaması hakkında yapılan açıklamada, Yemen'deki ateşkesin sağlanamasından dolayı üzüntü duyulduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 01:35:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyuyoruz. Yemen'de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmelere yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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