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Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalardan endişe duyulduğu bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 00:12
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalardan endişe duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Libyada tüm tarafların masum sivillere zarar veren ve BM öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınması önem taşımaktadır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Libya'nın başkenti Trablus'ta 27 Ağustos günü başlayan ve tırmanarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan endişe duyuyoruz. Libyada tüm tarafların masum sivillere zarar veren ve BM öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınması önem taşımaktadır. Türkiye Trablusta çatışmaların durdurulması; huzur ve güvenliğin yeniden tesisi yönündeki çabalara tam destek vermektedir."

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 00:12
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. trablus

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