Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye Halk Meclisi’ne destek
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Dışişleri Bakanlığı, Suriye Halk Meclisi’nin 12 Temmuz’da ilk oturumunu düzenlemesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, bu adımı siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi açısından önemli bulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Halk Meclisi’nin ilk oturumunu gerçekleştirmesinin Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gelişmenin ülkede siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin sağlanması bakımından önemli bir adım olduğu ifade edildi.
KAPSAYICI YÖNETİM VURGUSU
Bakanlık, Suriye toplumunun farklı kesimlerini bir araya getiren Halk Meclisi’nin, ülkede kapsayıcı yönetim anlayışının güçlenmesine katkı sunacağına inandığını belirtti.
Açıklamada, Meclis’in Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesis edilmesine yönelik çabalara değerli katkılar sağlayacağı kaydedildi.
YASAMA GÖREVİNE DESTEK
Dışişleri Bakanlığı, Halk Meclisi’nin ülkenin geleceğine şekil verecek yasama görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inanıldığını bildirdi.
Meclis’in, Suriye’nin siyasi ve kurumsal yapısının güçlenmesi bakımından önemli bir rol üstlenmesinin beklendiği aktarıldı.
SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ MESAJI
Açıklamada, Türkiye’nin Suriye halkının müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabalarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Bakanlık, bu desteğin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde sürdürüleceğini kaydetti.