  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanlığından Mali'ye taziye mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Mali'ye taziye mesajı

Mali’nin Mopti bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınayan Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 18:44:00 -
Dışişleri Bakanlığından Mali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mali’de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mali’nin Mopti bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay