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Siyaset

Dışişleri Bakanlığından Lübnan'a yardım açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar başlattığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:23:00 -
Dışişleri Bakanlığından Lübnan'a yardım açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Lübnan'da dün yaşanan patlamanın ardından Türkiye'nin Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar başlattığını bildirdi.

Aksoy, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından Türkiye'nin Lübnan'a yapacağı yardımlara ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların başladığını vurgulayan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir.

Bu zor günleri, dayanışma ve iş birliği içinde bir an evvel atlatması temennisiyle dost ve kardeş Lübnan’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

 

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