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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 22:08:00 - 2022-05-15 22:14:42
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması

Bakanlıktan Lübnan Genel Seçimleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Lübnan'da bugün yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için, yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak, Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdürecektir" ifadeleri kaydedildi.

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