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Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak mesajı
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağılığı mesajı yayınladı. Saldırıyı PKK'nın yaptığı vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 22:15:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak mesajı

Terör örgütü PKK, Irak'ın Dohuk şehrini vurdu. Saldırıda sivil halk zarar gördü. PKK destekçileri ve İran destekli gruplar saldırıyı Türkiye'nin yaptığını söyleyerek halkı Türkiye'ye karşı kışkırttı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "TSK’nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü" iddiasını yalanlıyoruz. Terör örgütü PKK/KCK’nın masum sivilleri hedef aldığı, söz konusu olayın teröristlerce düzenlendiği anlaşılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

8 kişi öldü

Mesajda, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu vurgulandı Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk Vilayeti’nde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir."

"İş birliği yapmaya davet ediyoruz"

Türkiye'inn gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazır olduğunu söylenen açıklamada, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi.

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