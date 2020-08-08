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Siyaset

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:55:00 -
Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dubai-Kozhikodeseferi yapan uçağın iniş sırasında kaza geçirdiği belirtilerek, "Hindistan Havayollarının Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanında meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

 

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