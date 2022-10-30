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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore'ye taziye mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kore'de Cadılar Bayramı kutlamaları esnasında yaşanan izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 12:22:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul’de dün yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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