0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye, Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır.' ifadelerine yer verildi.

08 Ekim 2019 Salı 00:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ayrıca Suriye’nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölge konusunda bazı yabancı yetkililerin açıklamalarına yönelik soruya verdiği yazılı yanıtta, Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri almanın Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan en temel hakkı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin söz konusu tedbirleri bugüne kadar müttefikleriyle ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayret sarf ettiğine dikkati çeken Aksoy, "Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüzbinlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük." ifadesini kullandı.

Gelinen aşamada ABD askeri makamlarının vaatlerinin yerine getirilmediğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat'ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, DEAŞ'ın ruh ikizi olan ve ülkemiz ve insanlarımızın yanı sıra Suriye halkına yönelik insanlığa karşı suçlarla müsemma PYD/YPG/PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz. Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ayrıca Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır. Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir."

Aksoy ayrıca açıklamasında yer verdiği hususların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde bir kez daha vurgulandığını aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 00:20
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Fırat’ın doğusu
  3. Hami Aksoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç yumurtası nasıl pişirilir?
    1. Koç yumurtası nasıl pişirilir?
    2. Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk..
    3. Dana yürek kavurma nasıl yapılır?..
    4. Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş 'Güvenli..
    5. Trump'a bir tepki de o partiden! 'Bir..
    6. Ünlü futbolcuya maç sırasında arılar..
    7. ABD'nin Avrupa ülkesi ile yaptığı..
    8. Mardin'de korkunç kaza! Ölü ve..
    9. THY 700 kabin memuru alımı başvuru..
    10. Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a..
    11. Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak..
    12. Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
    13. Mürsafinin faydaları nelerdir?
    14. Altın otunun faydaları nelerdir? Altın..
    15. Organlarımıza benzeyen besinler..
    16. Buzluk kurabiye tarifi
    17. Operasyon öncesi ABD'den terör örgütü..
    18. Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e..
    19. Uyku apnesi nedir? Uyku apnesine iyi..
    20. Ev temizliğinde pratik bilgiler!..
    21. Dudaklarımızın rengi hastalık..
    22. Bamya suyunun faydaları nelerdir?..
    23. Mehmetçik Irak'ın kuzeyini vurdu!
    24. Doğal antibiyotik! Şifa dağıtan..
    25. ABD'de neler oluyor! Mark Esper,..
    26. Ağız kokusu neden olur?Ağız kokusuna..
    27. Patlıcanlı pratik beyti kebabı tarifi
    28. Beynim uyuşuyor! Beyin yorgunluğu..
    29. Sarımısaklı sütün faydaları nelerdir?..
    30. Çatı böreği tarifi
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın açıklamasına dikkat çeken yorum!
    Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın açıklamasına dikkat çeken yorum!
    Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den skandal tepki
    Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den skandal tepki

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Yunan'a büyük şok! Rusya Türkiye'nin hakimiyetini kabul etti
    Yunan'a büyük şok! Rusya Türkiye'nin hakimiyetini kabul etti
    Başkan Erdoğan'dan ABD'nin "operasyonda yokuz" açıklamasına cevap
    Başkan Erdoğan'dan ABD'nin "operasyonda yokuz" açıklamasına cevap