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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması! Endişeyle karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması! Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Etiyopya’da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 02:23:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması! Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz. Afrika Birliği’nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

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