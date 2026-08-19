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Gündem Dışişleri Bakanlığından "Dünya İnsani Günü" mesajı
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Dışişleri Bakanlığından "Dünya İnsani Günü" mesajı

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Dışişleri Bakanlığından "Dünya İnsani Günü" mesajı

Türkiye, 19 Ağustos Dünya İnsani Günü münasebetiyle Birleşmiş Milletler (BM) personeli ile insani yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu tarafından 2008'de ilan edilen 19 Ağustos Dünya İnsani Günü vesilesiyle BM personeli ile insani yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2008 yılında ilan edilen 19 Ağustos Dünya İnsani Günü vesilesiyle, BM personeli ile insani yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz.

BM tarihinde görevi sırasında en fazla sayıda insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği bir dönemde, Gazze’de derinleşerek devam eden insani kriz, Dünya İnsani Günü’nün temsil ettiği değerlerin, hayat kurtarma sorumluluğunun ve insani yardım çalışanları ile sivillerin korunması yükümlülüğünün ne kadar kritik bir niteliğe sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.

19 Ağustos Dünya İnsani Günü münasebetiyle, görevlerini yerine getirirken hedef alınarak hayatını kaybeden BM personeli ile insani yardım çalışanlarını minnetle anıyoruz.

Köklü tarihimizden gelen güçlü gelenek ve insan odaklı dış politika anlayışımız doğrultusunda, insani yardımların başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

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