Dışişleri BakanlığI'ndan çok sert açıklama! 'Hesap vermeleri kaçınılmaz'
Gözü dönmüş katillerin Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği saldırıdan sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" denildi.
Gazze şeridindeki hastaneye yönelik saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı