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Dışişleri Bakanlığından Afganistan seçimleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da güvenlik sebebiyle 2 vilayette ertelenen seçimlerin de bir an önce gerçekleştirilmesinin temenni edildiğini açıkladı.

26 Ekim 2018 Cuma 16:26
Dışişleri Bakanlığından Afganistan seçimleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da milletvekili seçimlerine gösterilen ilginin memnuniyetle karşıladığını ve güvenlik durumu nedeniyle iki vilayette ertelenen seçimlerin de bir an önce gerçekleştirilmesinin temenni edildiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan parlamentosunun alt kanadı halk meclisi seçimlerinin zor şartlara rağmen 20 Ekim'de düzenlenmesi ve tüm Afgan halkının seçimlere ilgi göstermesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan Parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisi seçimlerinin zor şartlara rağmen 20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenmesi ve tüm Afgan halkının seçimlere ilgi göstermesi memnuniyetle karşılanmıştır. Güvenlik durumu nedeniyle iki vilayette ertelenen seçimlerin de bir an önce gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. İlgili tüm Afgan kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını adil ve şeffaf biçimde tamamlamalarını takiben nihai sonuçların en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:26
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. afganistan parlamentosu
  3. Afganistan seçimleri

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