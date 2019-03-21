Dışişleri Bakanlığında Irak’a taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası nedeniyle Irak halkına taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası nedeniyle Irak halkına taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “21 Mart 2019 tarihinde, Irak’ta Dicle Nehri’nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.

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