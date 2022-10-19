Dışişleri Bakanlığı'nda flaş gelişme! Duyan resmen şok oldu
Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle 7 ve 9 Kasım'da tam gün iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.
Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle 7 ve 9 Kasım'da tam gün iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.
Açıklamada, Bakanlıkta görevli sözleşmeli personelin, 26, 28 ve 31 Ekim'de ise işe 2 saat geç gidip 2 saat erken çıkacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne 20 Eylül'de bildirilen üç aşamalı eylem planına göre sözleşmeli personel, 17 Ekim'den itibaren işe siyah kıyafetle gitmeye başladı. Sözleşmeli personelin siyah kıyafet eylemi 21 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.
Büro Memur Sen Dışişleri Şube Başkanı Fevzi Sayılgan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik taleplerinin karşılanmaması üzerine eylem kararı aldıklarını belirtti.