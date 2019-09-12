Dışişleri Bakanlığında büyükelçi atamaları yapıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görevlerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin bazı dış temsilciliklerine atanan isimler şöyle: Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.İlgili konular atama büyükelçi dışişleri bakanlığı Bu haberi paylaşın Kaynak: AA

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