  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece gelecek 5 yılı değil...

BM'den Kuzey Kore'ye kınama

"TCG Anadolu'ya ihtiyacımız yok, motorunda da sorun var" diye skandal bir açıklama yapmıştı. Tuğamirale Tümamiralden tokat gibi cevap

DEVA geri adım atmıyor! Babacan 'yedirmeyiz' diyor

TCG Anadolu laikçi beceriksizlerde gaz yaptı!

ABD'yi sarsan skandal rezalette yeni gelişme! Eva Kaili serbest kaldı: Katar, iddiaları reddetmişti

Arap Birliği üyelerinden Fas, talebi üzerine flaş karar: Savaş uçaklarına ABD onayı çıktı!

Canan Kaftancıoğlu Muharrem İnce'yi 2018 seçimi üzerinden hedef aldı!

23. gece kılınan Teravih namazının hikmeti! Cübbeli Ahmet Hoca anlattı

Gram altın için ekonomistten ezber bozan olay tahmin, o rakam: Altının fiyatlarında tahminler! O tarihte şahlanacak
Siyaset Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz
Siyaset

Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-04-14 00:25:00 - 2023-04-14 00:27:12
Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23