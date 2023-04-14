Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dost ve kardeş ülkeler Katar ile Bahreyn‘in aldıkları, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, bölgemizdeki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.