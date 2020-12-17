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Gündem Dışişleri Bakanlığı duyurdu: UNESCO, Mangala'yı listeye aldı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: UNESCO, Mangala'yı listeye aldı

Dışişleri Bakanlığı, geleneksel zeka ve strateji oyunu Mangala'nın UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:21:00 -
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: UNESCO, Mangala'yı listeye aldı

 

Dışişleri Bakanlığı, UNESCO kararınına ilişkin açıklama yaptı.  Bakanlık, geleneksel zeka ve strateji oyunu Mangala'nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan ve Kırgızistan ile ortaklaşa sunduğumuz 'Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Togyzqumalaq, Toguz Korgool, Mangala/Göçürme' adlı çok- uluslu adaylık dosyamız 14- 19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenmekte olan 15'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir" denildi.

Kayıt kararı alınan diğer çok- uluslu dosya 'Minyatür Sanatı' ile birlikte Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsur sayısının 20'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, "Ülkemiz, kültürel mirasımıza sahip çıkarak tanıtmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.

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