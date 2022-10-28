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Siyaset Dışişleri Bakanlığı 50. yıldönümünü kutladı: Memnuniyeti ifade ediyoruz
Siyaset

Dışişleri Bakanlığı 50. yıldönümünü kutladı: Memnuniyeti ifade ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ile Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti arasında ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlarken, ülkelerimiz arasında güçlü ve kalıcı bir ortaklık inşa etme yolunda sağladığımız kayda değer ilerlemeden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz” denildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 19:56:00 - 2022-10-28 20:18:06
Dışişleri Bakanlığı 50. yıldönümünü kutladı: Memnuniyeti ifade ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ile Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti arasında 22 Mayıs 1972'de tesis edilen diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutlarken, ülkelerimiz arasında güçlü ve kalıcı bir ortaklık inşa etme yolunda sağladığımız kayda değer ilerlemeden duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Bugün Türkiye ile Trinidad ve Tobago, hem ikili düzeyde hem de başta Karayipler Topluluğu (CARICOM) ve Karayip Devletleri Birliği (ACS) olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası kuruluş bünyesinde çok çeşitli konularda kapsamlı işbirliği sürdürmektedir. Bu sağlam temel üzerinde, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve anlayış ilkeleri doğrultusunda daha da derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye kararlıyız. İleriye baktığımızda, son elli yılda başardıklarımızın her iki ülke halklar için de karşılıklı yarar sağladığından ve ortaklığımızın önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğinden eminiz” ifadelerine yer verildi.

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