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Dünya Dışişleri bakanı öldü! Esed'den yeni atama
Dünya

Dışişleri bakanı öldü! Esed'den yeni atama

Esed rejimi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad'ın atandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:47:00 -
Dışişleri bakanı öldü! Esed'den yeni atama

Esed rejimi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad'ın atandığı duyuruldu.

Suriye'de geçtiğimiz günlerde Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Muallim, başkent Şam'daki Mazzeh Mezarlığı'nda toprağa verilmiş, cenaze törenine Esed rejiminden çok sayıda üst düzey yetkili katılmıştı.

Esed rejimi tarafından yapılan açıklamada, Muallim'in yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad'ın atandığı duyuruldu. Açıklamada, "Devlet Başkanı Esed, 11/22/2020 tarihinde Dr. Faysal Mekdad'ı Dışişleri Bakanı olarak belirleyen üç kararname (322-323-324) çıkardı" denildi.

Rejim, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Elçisi Beşar Caferi'nin Dışişleri Bakan Yardımcılığına atadığını ve BM görevindeki yerine BM Kimyasal Silahlar Gözlemci Elçisi Bassam Sabbagh'ın alacağını aktardı. Açıklamada, "Büyükelçi Bassam Sabbagh New York'taki daimi heyete tayin edildi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi olarak atandı" ifadelerine yer verildi.

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