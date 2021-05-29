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Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik ziyareti öncesi Yunan provokasyonu
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik ziyareti öncesi Yunan provokasyonu

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın daveti üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’a ziyaret gerçekleştirecek. Kritik ziyaret öncesi Yunan medyası, iki ülke arasındaki ilişkileri tırmandıracak haberlere imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 12:25:00 -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik ziyareti öncesi Yunan provokasyonu

Geçtiğimiz gün yapılan remi açıklama sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştireceği Yunanistan ziyaretinin yankıları devam ediyor. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın daveti üzerine 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde yapacağı Yunanistan ziyaretinde Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı konular, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı problemler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği göçmenler gibi konuları da masaya yatıracak.

Yunan basınından peş peşe Türkiye manşetleri

Kritik ziyaretin gündeme gelmesinin ardından Türk-Yunan ilişkilerini gündeme alan ülke medyası, yine tepki çeken iddiaları peş peşe sıraladı.

Çavuşoğlu'nun, Yunanistan öncesinde Dedeağaç'a yapacağı ziyareti manşetten duyuran Yunan gazeteleri, bu ziyaretin Batı Trakya'daki azınlık Müslümanları provoke etmek için planlanmış bir etkinlik olduğunu iddia etti.

NewPost, Çavuşoğlu'nun ziyaretini ele aldığı haberde gerilimi artıracak ifadeler kullandı. Batı Trakya'daki Müslümanların, Türk hükümeti tarafından "provokasyon aracı" olarak kullanıldığını gibi hadsiz ifadelerin kullanıldığı haberde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine de yasa dışı göndermesi yapıldı.

Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından geri adım atmayan Türkiye'nin bölgede ihlallerde bulunduğu iddiasını gündemden düşürmeyen Yunan medyası, Ege Denizi'ndeki araştırma faaliyetlerinin de Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesinde bilinçli bir hamle doğrultusunda gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

"Türkler hava sahamızı ihlal ediyor"

Türkiye karşıtı yayın diliyle bilinen Protothema ise, Türk F-16 jetlerinin faaliyetlerini diline doladı. Çavuşoğlu'nun resmi ziyaretinin açıklanmasının hemen ardından Ege Denizi'nde F-16'ların uçuş yapmaya başladığını söyleyen Protothema, Türk jetlerinin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek provokasyona imza attı.

Türkiye'nin kendi hava sahasında gerçekleştirdiği tatbikat uçuşlarında tam 51 kere hava sahası ihlali yapıldığını ileri süren Protothema, görüşmeler öncesinde ikili ilişkilerde suni gündem yaratarak gerilim yaratmaya çalıştığını kanıtladı.

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Yorumlar

bunlarin hepsi bati trakya turklerini inkar eden fasist!!!! BIZDE VESAYET YANDASIB SATILMIS HAIN MEDYA ISE ILER ISE YA YUNAN FASISTI YA AMERIKANCI FASIST!!

.......
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Rabia Zafer

Hadi Oradan Yalancı Şerefsizler.
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