Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek

Ermenistan’ın sabah saatlerinde Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısıyla ilgili Türkiye’den peş peşe açıklamalar geliyor. Azerbaycan’ın sonuna kadar yanında olacağını açıklayan Türkiye’den yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Azerbaycan’a destek paylaşımında bulundu.

Erdoğan-Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, ‘Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanındayız.” paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

Ne olmuştu?

Bugün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında, Ermeni güçler, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açmış ve Azerbaycan'dan verilen karşılık sonucu çatışmalar başlamıştı.